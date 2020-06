Lecce-Milan, le formazioni ufficiali: Mancosu c'è, Rebic unica punta

Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan: salentini con Mancosu e Saponara insieme e l'ex Lapadula di punta, Pioli con Calhanoglu in appoggio a Rebic.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-2-1): Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.

