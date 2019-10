Lecce-Juventus, le pagelle: Dybala e Gabriel sul pezzo, male Bernardeschi

PAGELLE LECCE-JUVENTUS

DYBALA 7: Non fallisce l’appuntamento dal dischetto e, in linea con le ultime uscite, sottolinea come in questo momento sia l’elemento più pimpante del reparto offensivo juventino.

GABRIEL 7: Compie un autentico miracolo su Dybala e, in generale, ha il merito di salvare il salvabile.

ALEX SANDRO 6.5: Rispetto alle ultime stagioni, tutt’altro giocatore. Difende chirurgicamente e attacca con profitto. Tra i più lucidi, inoltre, nei momenti caotici della gara.

MANCOSU 6.5: Al di là del rigore trasformato, mette in campo tutto quello che ha. Atteggiamento, indubbiamente, da leader.

DE LIGT 5: Altro giro, altro fallo da rigore. Perde fiducia con il trascorrere dei minuti.

BERNARDESCHI 4.5: Avrebbe il compito di spaccare la partita e, invece, il più delle volte opta per la scelta errata. Lento, soprattutto di pensiero. Sfortunato in occasione del palo.

LECCE (4-3-1-2) Gabriel 7; Meccariello 6 (71’ Rispoli s.v.), Rossettini 5.5, Lucioni 5.5, Calderoni 6; Majer 6 (58’ Tabanelli 6), Tachtsidis 5.5, Petriccione 5.5; Mancosu 7; Farias 5 (46’ Lapadula 6), Babacar 5. Allenatore: Coppola.

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6; Danilo 5.5 (58’ Cuadrado 6), Bonucci 6, De Ligt 5, Alex Sandro 6.5; Emre Can 5.5 (71’ Rabiot s.v.), Pjanic 6.5 (66’ Khedira 5.5), Bentancur 6; Bernardeschi 4.5; Dybala 7, Higuain 6. Allenatore: Sarri.