Lecce-Juventus 1-1: Dybala e Mancosu su rigore, Madama rallenta

La Juventus non va oltre l'1-1 a Lecce nonostante le tante palle goal create: in rete Dybala e Mancosu entrambi su rigore, Higuain e Pjanic ko.

Clamoroso al Via del Mare. Il ferma la e ottiene il suo primo punto casalingo in campionato. Per i giallorossi, tanto cuore. Per i bianconeri, tanti rimpianti. A partire dalle numerose occasioni sprecate. De Ligt, ancora una volta, protagonista in negativo. Bernardeschi ancora impalpabile.

Liverani disegna un 4-3-1-2 con Mancosu ad agire alle spalle di Farias e Babacar. Sarri opta per lo stesso sistema di gioco, applicando un turnover ragionato: dentro Danilo, Emre Can e Bentancur. Bernardeschi dietro il tandem albiceleste rappresentato da Dybala e Higuain.

STAT ATTACK | 🔢 💥| La ha effettuato 15 tiri nel primo tempo di cui 9 nei primi 25’, con ben sette calciatori diversi.#LecceJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/xiMZpOLJIZ — JuventusFC (@juventusfc) October 26, 2019

La prima conclusione della gara è ad opera di Emre Can, che con il destro non centra lo specchio della porta. Risponde subito il Lecce con Mayer, sfruttando una leggerezza in uscita di De Ligt, con annessa risposta in sicurezza di Szczesny. Bonucci, dagli sviluppi di un corner, di testa non ottimizza a dovere. Il VAR, per fuorigioco gioco, toglie la gioia personale a Higuain. Ed è sempre il Pipita, con un diagonale, a sfiorare il palo lontano. E’ dominio totale bianconero, ma sterile. Allora ecco Dybala: prima cerca il tiro a giro e poi trova il miracolo di Gabriel.

Nella ripresa, per un contatto tra Petriccione e Pjanic, la Juve la sblocca dal dischetto con un’esecuzione perfetta della Joya. Il Lecce prova a scuotersi con Mancosu che scalda i guantoni di Szczesny e, successivamente, non fallisce l’appuntamento dagli undici metri. Bernardeschi, pescato con il contagiri da Alex Sandro, prende il palo. Pjanic, per un problema muscolare, è costretto a lasciare il campo. Tanto per cambiare, è Dybala a rendersi l’uomo più pericoloso della Signora. Nulla da fare per Madama. E’ pareggio.

IL TABELLINO

LECCE-JUVENTUS 1-1

MARCATORI: 50’ rig. Dybala, 56’ rig. Mancosu

LECCE (4-3-1-2) Gabriel 7; Meccariello 6 (71’ Rispoli s.v.), Rossettini 5.5, Lucioni 5.5, Calderoni 6; Majer 6 (58’ Tabanelli 6), Tachtsidis 5.5, Petriccione 5.5; Mancosu 7; Farias 5 (46’ Lapadula 6), Babacar 5. Allenatore: Coppola.

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6; Danilo 5.5 (58’ Cuadrado 6), Bonucci 6, De Ligt 5, Alex Sandro 6.5; Emre Can 6 (71’ Rabiot s.v.), Pjanic 6.5 (66’ Khedira 5.5), Bentancur 6; Bernardeschi 4.5; Dybala 7, Higuain 6. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Calderoni, Rossettini, Mancosu, Lapadula, Bernardeschi (J)

Espulsi: nessuno