Lecce, colpo dal Real Madrid: Pablo Rodriguez è giallorosso

Il giovane Pablo Rodriguez è un nuovo giocatore del Lecce: attaccante di 19 anni, ha vinto da titolare la Youth League con tanto di goal in finale.

Dal al . Non capita molto spesso. Anzi, non capita praticamente mai. Ma è tutto vero: i pugliesi hanno preso un giocatore dalle Merengues. Un giovane della cantera, per la precisione: Pablo Rodriguez, 19 anni. Dal sogno Real alla B.

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Rodríguez Delgado, attaccante classe 2001, dal Real Madrid".

L'attaccante Pablo Rodríguez Delgado, classe 2001, è ufficialmente un nuovo calciatore del Lecce #avantileccehttps://t.co/qqrzaEqXqZ — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 30, 2020

Pablo è una punta, come precisato dal Lecce nel comunicato ufficiale. Nella seconda parte della scorsa stagione ha affinato le proprie qualità con Raul, l'ex leggenda del Real Madrid, e ha vinto la Youth League da titolare segnando il primo goal nella finale contro il Benfica. In precedenza aveva sfidato anche i pari età di e .

Che il Lecce voglia tornare immediatamente in , del resto, non è un mistero. E i pugliesi lo hanno confermato mettendo le mani anche su Stefano Pettinari, uno dei centravanti prolifici dello scorso campionato di B, in arrivo dal Trapani. Un cavallo di ritorno.