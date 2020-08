Il Real Madrid trionfa in Youth League: battuto il Benfica in finale

La squadra allenata da Raúl ha battuto 2-3 in finale i lusitani e si è aggiudicata il trofeo per la prima volta nella propria storia.

Alla prima finale, la prima vittoria. Il Under 19, allenato da Raúl, trionfa in Youth League. I giovani della Casa Blanca hanno battuto per 2-3 il nell'ultimo atto della competizione.

Il primo tempo del match è stato tutto di marca Merengue, con due goal che sembravano aver messo in ginocchio il Benfica: vantaggio di Pablo Rodriguez dopo 26 minuti e raddoppio con l'autogoal di Jocù.

La ripresa ha visto i portoghesi tornare in partita con la doppietta di Gonçalo Ramos, intervallata dal goal del momentaneo 1-3 firmato da Miguel Gutierrez. Il Benfica ha avuto anche la chance del 3-3 su rigore, con Tiago Dantas, mancandola, con la parata del portiere Lopez.

Altre squadre

Il Madrid nell'albo d'oro succede al ed è la seconda squadra spagnola a vincere il trofeo dopo il , campione nel 2014 e nel 2018. Il trofeo è stato vinto in passato anche da e .