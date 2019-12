Lazio-Udinese 3-0: ai biancocelesti basta un tempo per vincere

Netta vittoria per la Lazio contro l’Udinese. I biancocelesti si impongono 3-0 sull’Udinese grazie alle reti di Immobile (doppietta) e Luis Alberto.

Sesta vittoria consecutiva ed ulteriore balzo in avanti nelle zone altissime di classifica per una grande . La compagine biancoceleste supera senza affanni anche l’ostacolo e, non solo si conferma una delle squadre più in forma e prolifiche del torneo, ma manda un chiarissimo segnale a tutte le rivali che aspirano ad un posto nella prossima .

Quella dell’Olimpico è stata una partita vibrante fin dalle primissime battute, anche se fin da subito si è avuta la chiara sensazione che la differenza in termini di qualità tra le due squadre in campo fosse assolutamente evidente. Ai capitolini sono bastati appena 9’ per mettere sui giusti binari una contesa che da quel momento non ha più cambiato padrone: ottima difesa del pallone in area di Milinkovic-Savic che, dopo aver avuto la meglio su Stryger-Larsen mette al centro per Immobile che, ottimamente posizionato, realizza con freddezza la rete che vale l’1-0.

L’Udinese prova subito a reagire ed avrebbe anche l’occasione per pareggiare subito, al 13’ Nestorovski però non sfrutta un bell’assist di Mandragora e spara clamorosamente alto. I friulani provano a giocarsela ma nel loro momento migliore vengono puniti ancora dal solito Immobile che al 35’ trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo in area di Troost-Ekong su Correa. A mandare in archivio la prima frazione, e virtualmente anche la gara con 45’ di anticipo, è Luis Alberto che in pieno recupero trasforma il secondo rigore procurato da Correa, spiazzando Musso.

Nella ripresa la Lazio ha subito la doppia occasione per calare il poker prima con Lulic e poi con Immobile, ma in generale toglie ben presto il piede dall’acceleratore. I biancocelesti si limitano a controllare la situazione senza patemi e, con l’abbassarsi dei ritmi, ad approfittarne è l’Udinese che riesce quantomeno ad alzare il proprio baricentro.

La partita scivola via senza particolari sussulti e senza avere più molto da dire. La squadra di Inzaghi ribadisce ancora una volta di essere una macchina da goal e inizia nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento che porterà alla prossima super sfida con la . Per l’Udinese si tratta dell’ottavo ko stagionale, la squadra di Gotti va però giudicata forse in altri contesti meno complicati.

17 - Solo due giocatori nella storia della hanno raggiunto i 17 gol in meno partite giocate dalla squadra rispetto a #Immobile in questa stagione: Angelillo con l' nel 58/59 e Felice Placido Borel con la Juventus nel 33/34. Straripante.#LazioUdinese pic.twitter.com/LZdyKY6ejp — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 1, 2019

IL TABELLINO

LAZIO-UDINESE 3-0

MARCATORI: 9’ Immobile, 36’ rig. Immobile, 45’ rig. Luis Alberto

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (75’ Cataldi), Luis Alberto (80’ Anderson), Lulic (64’ Jony); Immobile, Correa. All.: Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace (76’ Barak), De Paul (60’ Fofana), Samir; Okaka (82’ Teodorczyk), Nestorovski. All.: Gotti

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Troost-Ekong (U)

Espulsi: Nessuno