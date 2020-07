Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Caicedo titolare, fuori Berardi e Caputo

Nella Lazio ci sono Parolo e Lukaku titolari, in difesa spazio per Bastos. Sassuolo con Bourabia, Raspadori e Traorè dal 1'.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

Dopo le sconfitte contro e , la è chiamata alla riscossa per poter tenere vivo il sogno Scudetto, anche in virtù del big match tra e . Di fronte però un che si sta avvicinando all' , deciso a conquistare tre punti per provare a qualificarsi al torneo continentale.

Inzaghi sceglie Caicedo insieme a Immobile, mentre Lukaku e Lazzari saranno gli esterni di centrocampo. In mezzo c'è Parolo insieme a Luis Alberto e Milinkovic-Savic, con Bastos, Acerbi e Radu a difendere Strakosha. Panchina per Jony, Patric squalificato quattro turni.

Non c'è lo squalificato Defrel nel Sassuolo, a sorpresa il ventenne Raspadori sarà l'unica punta, supportato da Boga, Traorè e Djuricic: panchina per Berardi e Caputo. A centrocampo c'è Bourabia insieme a Locatelli, mentre Kyriakopoulos e Toljan saranno i terzini. In porta Consigli, con Marlon e Ferrari al centro.