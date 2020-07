Lazio-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida in casa il Sassuolo nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 11 luglio 2020

Orario: 17.15

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

La sfida fra la Lazio di Simone Inzaghi e il Sassuolo di Roberto De Zerbi apre la 32ª giornata di . Nel primo anticipo del sabato pomeriggio si affrontano due squadre che hanno ambizioni importanti nel finale di stagione.

A 7 giornate dalla fine del torneo, i capitolini sono secondi in classifica con 68 punti e un cammino di 21 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, hanno un ritardo di 7 lunghezze dalla capolista e si giocano le residue speranze di Scudetto dopo aver perso molti punti nelle ultime giornate.

Dal canto loro gli emiliani, ottavi in graduatoria con 43 punti, frutto di 12 successi, 7 pareggi e 12 sconfitte, sognano la qualificazione alla prossima , con il 7° posto occupato dal che dista 7 lunghezze.

Nei 6 precedenti nel massimo campionato fra le due formazioni giocati in casa dell'Aquila, quest'ultima è in vantaggio con 4 successi, un pareggio e un'unica affermazione neroverde, risalente al 29 febbraio 2016. In quell'occasione gli emiliani, guidati da Eusebio Di Francesco, si imposero 2-0 all'Olimpico con reti di Berardi e Defrel, ancora oggi nella rosa della squadra.

La Lazio è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive, l'ultima delle quali in trasferta contro il Lecce, il Sassuolo invece attraversa un momento positivo della stagione e viene da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate.

Ciro Immobile è il capocannoniere dei biancocelesti e della Serie A con 29 goal all'attivo, Ciccio Caputo è il giocatore più prolifico dei neroverdi a quota con un bottino di 15 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-SASSUOLO

Lazio-Sassuolo si disputerà il pomeriggio di sabato 11 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 14ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 17.15.

Sarò Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Lazio-Sassuolo sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi lo preferisse, potrà seguire Lazio-Sassuolo anche in diretta , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento.

Gli abbonati alla tv satellitare potranno farlo mediante Sky Go, mentre tutti gli altri potranno acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione anche delle partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Lazio-Sassuolo anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della sfida fra biancocelesti e neroverdi.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Patric, stangato dal Giudice Sportivo dopo il morso a Donati e perde anche Correa, out fino a fine mese per infortunio. Ai due si aggiungono i lungodegenti Lulic e Marusic. Davanti al portiere Strakosha, in difesa dovrebbe rivedersi dal 1' il brasiliano Luiz Felipe, ormai pienamente ristabilito, accanto ad Acerbi e ad uno fra Radu e Bastos. Sulle due fasce a destra agirà Lazzari, mentre a sinistra Jony è in vantaggio su Jordan Lukaku. In cabina di regia ci sarà Lucas Leiva, con il rientro dal 1' di Milinkovic-Savic nel ruolo di mezzala destra e Luis Alberto mezzala sinistra. Davanti Caicedo in tandem con il bomber Immobile.

Gli infortunati Romagna e Obiang saranno gli unici due assenti in casa Sassuolo. Davanti De Zerbi dovrebbe puntare su Caputo centravanti, sostenuto alle spalle da Berardi, Djuricic, al rientro dopo la squalifica, e Boga. Verso la panchina Defrel, Traoré e Haraslin. In mediana Magnanelli è in vantaggio su Bourabia per far coppia con Locatelli. Dietro, davanti al portiere Consgili. linea a quattro con Müldür e Rogerio terzini e Chiriches e Gian Marco Ferrari a comporre la coppia centrale difensiva. Quest'ultimo dovrebbe rivedersi dal 1' al posto di Peluso, titolare nel derby contro il .

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.