Lazio-Milan ha riservato ai giocatori biancocelesti un finale di gara evidentemente amarissimo. Il goal segnato da Tonali in pieno recupero, è valso una sconfitta tanto dolorosa quanto pesante in ottica corsa europea.

Tra i due protagonisti in negativo dell’azione che ha portato alla rete del 2-1 rossonero, anche Marusic e Acerbi che, nella circostanza, sono parsi poco reattivi.

Subito dopo il triplice fischio finale, a finire nel mirino di molti tifosi della Lazio è stato soprattutto il centrale italiano e questo perché è stato pizzicato dalle telecamere mentre dava l’impressione di ridere nei secondi successivi alla rete che ha decretato il ko.

L'articolo prosegue qui sotto

Forse si è trattato in una smorfia figlia della delusione, ma quello che è certo e che al termine della partita, Marusic si è rivolto al compagno in maniera molto dura e gli ha rivolto qualche parola urlandogli in faccia.

Difficile capire cosa si siano detti, magari Marusic ha provato a caricare il compagno dopo l'errore, la sensazione è però quella che tra i due si siano vissuti secondi ad alta tensione.