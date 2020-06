Lazio incerottata contro l'Atalanta: out Luiz Felipe, Leiva e Marusic

Oltre a Lulic, che può tornare solo nella prossima stagione, a Bergamo mancheranno altri tre titolari: "E non ci saranno nemmeno Adekanye e Moro".

La ha vinto a . E ora tocca alla rispondere. Il problema è che la formazione di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela sul campo dell' , sarà costretta a farlo senza una buona fetta della rosa. Sei giocatori, per la precisione.

Parola a Simone Inzaghi, che alla vigilia ha parlato della sfida di Bergamo. Snocciolando l'elenco di tutti coloro che domani sera, per un motivo o per un altro, non potranno esserci.

"Lucas Leiva, Marusic e Luiz Felipe non ci saranno. Spero almeno di avere Marusic a disposizione contro la . Adekanye e Raul Moro ci avrebbero dato una mano, ma non ci saranno neppure loro. Lulic ha voluto esserci, è il nostro capitano, ma forse tornerà solo nella prossima stagione". Altre squadre "Luiz Felipe ha rimediato uno stiramento, Marusic non ha ancora smaltito un'elongazione, Leiva ha una sofferenza che non passa e gli dà problemi ogni giorno, per cui abbiamo deciso di rallentare il suo recupero".

Dei sei che contro l'Atalanta certamente non ci saranno, chi aveva maggiori possibilità di scendere in campo sembrava essere Marusic. Il quale sarebbe traslocato sulla fascia opposta rispetto a quella solitamente occupata, quella sinistra, in sostitiuzione di Lulic.

Alla Gewiss Arena sarà invece Jony a presidiare la corsia mancina nel consueto 3-5-2 di Inzaghi. Mentre davanti alla difesa, al posto di Lucas Leiva, si vedrà Cataldi.