Atalanta-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

L'Atalanta sfida la Lazio nello scontro Champions della 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida la di Simone Inzaghi nel big match della 27ª giornata di , che mette in palio punti pesanti per la lotta Scudetto e la zona . La Dea è 4ª in classifica con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, mentre i biancocelesti sono al 2° posto a quota 62, con un cammino di 19 successi, 5 pareggi e 2 k.o. e un ritardo di una sola lunghezza sulla capolista.

Nei 51 precedenti in Serie A giocati in casa dei bergamaschi, prevalgono i pareggi, 22, a fronte di 21 affermazioni dei nerazzurri e di 8 successi dei capitolini. L'Atalanta, in particolare, è imbattuta nelle ultime 5 gare complessive contro la Lazio (2 vittorie e 3 pareggi), il cui ultimo exploit in casa della Dea risale al 21 agosto 2016. In quell'occasione i biancocelesti si imposero con un rocambolesco 4-3.

L'Aquila è imbattuta tuttavia da 21 gare di campionato, con un parziale di 17 vittorie e 4 pareggi che le ha consentito di entrare prepotentemente nella Lotta Scudetto. Nell'era dei 3 punti, delle 8 squadre in grado di totalizzare almeno 62 punti in 26 partite, soltanto una, il del 2017/18, non ha poi vinto lo Scudetto a fine anno.

La Lazio non ha subito sconfitte anche nelle ultime 9 trasferte di campionato (7 vittorie e 2 pareggi): solamente in un'occasione, nel 2003 sotto la guida di Roberto Mancini, fece meglio, portando a 12 gare la striscia senza k.o.

L'Atalanta arriva da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare di campionato, esattamente come la Lazio. La formazione romana ha nella sua rosa sia il leader della classifica marcaotori, Ciro Immobile, autore di 27 reti finora, sia il miglior assistman del torneo, Luis Alberto, che ha fornito 12 passaggi vincenti fino a questo momento. Fra i nerazzurri, invece, il giocatore più prolifico è lo sloveno Josip Ilicic con 15 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio Data: 24 giugno 2020

24 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ATALANTA-LAZIO

Atalanta-Lazio si disputerà la sera di mercoledì 24 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 104ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 19.30.

Il big match Atalanta-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara Atalanta-Lazio sarà visibile, per chi preferisse, anche in diretta mediante Sky Go. Su pc e notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come tablet e smartphone bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Per tutti è disponibile anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere ii meglio della programmaziones sportiva della tv satellitare, incluse le partite di Serie A, attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Gasperini dovrà rinunciare a Pasalic, squalificato, e Czyborra infortunato. In dubbio anche Ilicic, che ha saltato il recupero con il per un problema alla caviglia e potrebbe bissare dando forfait anche con i biancocelesti. Davanti potrebbe dunque trovar spazio Muriel, che sarà probabilmente utilizzato sulla trequarti accanto al Papu Gomez, a sostegno del centravanti Duvan Zapata. In mediana conferma sulle due fasce per Hateboer e Gosens, come in mezzo per De Roon e Freuler. In difesa è probabile il rientro dal 1' di Toloi accanto a Palomino e Djimsiti, con Gollini in protezione della propria porta.

Lunga lista di infortunati per Simone Inzaghi, che sarà costretto a fare a meno di ben 4 giocatori, fra cui 3 titolari: Lucas Leiva, Lulic, sottoposto a intervento alla caviglia, e il difensore Luiz Felipe, cui bisogna aggiungere Adekanye. In dubbio anche Correa e Marusic, con il primo alle prese con un problema alla schiena e il secondo vittima di un problema muscolare. Nel 3-5-3, davanti al portiere Strakosha, dovrebbe dunque trovar spazio Patric accanto ad Acerbi e a Radu. Sulle corsie laterali dovrebbero vedersi Lazzari a destra e Marusic, che con ogni probabilità stringerà i denti, a sinistra. In mezzo regia affidata a Parolo, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In attacco Caicedo potrebbe trovare spazio dal 1' come partner del bomber Immobile.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Muriel; Zapata.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.