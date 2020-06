Lazio-Fiorentina, Pradè polemico: "Siamo stati penalizzati fortemente"

Il ds della Fiorentina contesta l'arbitraggio di Fabbri: "Il rigore per la Lazio è dubbio. E se non è da espulsione il fallo di Bastos...".

Rammarico e rimpianto. Sono i sentimenti della al termine della gara persa contro la . E non solo perché la formazione di Iachini ha sciorinato una delle migliori prestazioni della stagione, ma anche perché il ko è arrivato a causa di più di una situazione dubbia.

Scontato, dunque, che i viola al termine del match usino toni particolarmente polemici nei confronti dell'arbitro Fabbri. E lo fa in particolare il direttore sportivo Daniele Pradè, intervenuto ai microfoni di DAZN.

"Gli episodi hanno determinato la partita. L'espulsione di Bastos non data nel primo tempo, il rigore per la Lazio che secondo noi è dubbio e un altro rigore non dato a Ribery. Se non è da espulsione il fallo di Bastos... Ci sono state situazioni che secondo noi ci hanno penalizzato fortemente".

Gli mostrano il replay del contestatissimo contatto tra Dragowski e Caicedo e Pradè non cambia idea: il rigore per la Lazio non doveva essere concesso.

"Caicedo vai giù prima, non ho capito perché l'arbitro non sia andato a rivedere l'azione. Questa è una cosa che mi chiedo. Caicedo è stato furbo a cercarlo, era già in caduta prima che Dragowski arrivasse".

Insomma, non sarà una notte particolarmente serena per Pradè.

"Amarezza è la parola giusta. I ragazzi non meritavano proprio di perderla. Ma chi dorme stanotte? Nessuno. Abbiamo giocato una buonissima partita, preso un palo, una parata incredibile di Strakosha... E' un peccato che gli episodi determinino una partita".

Chiusura con un altro episodio dubbio, anche se meno degli altri: un contatto nell'area laziale tra Ribery e Patric, ignorato - probabilmente in maniera corretta - da Fabbri.