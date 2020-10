Lazio decimata: al momento sono 14 gli indisponibili, ma con il Torino si gioca

Simone Inzaghi è ancora in attesa si capire su quanti uomini potrà contare a Torino. Molto è legato all’esito degli ultimi test.

Quella che si sta vivendo in casa è molto più di una ‘semplice’ emergenza. Quella che scenderà in campo domenica pomeriggio sarà una squadra totalmente ridisegnata dalle assenze.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono stati ben quattordici gli uomini che non hanno preso parte all’allenamento di venerdì. Fino a prova contraria andrebbero tutti considerati indisponibili, ma di fatto la società non ha comunicato i motivi che hanno portato così in tanti a disertare la seduta.

Tra le cose che si sanno per certo, il fatto che Radu ed Escalante siano alle prese con infortuni muscolari, che Lulic è ancora out dopo l’intervento subito alla caviglia, mentre Akpa Akpro è stato assente poichè costretto a recarsi in per rinnovare il suo passaporto in vista della prossima trasferta europea in .

Su tutti gli altri elementi della rosa biancoceleste aleggia una sorta di mistero. Nel corso degli ultimi giorni si è parlato di un possibile focolaio da Coronavirus a Formello, ma la realtà è che nessuna positività è stata ufficializzata e che quindi il tutto vada catalogato come semplice ipotesi. La Lazio, tra l’altro, ha scelto la via della massima cautela ed ha lasciato a casa a scopo precauzionale, anche elementi con leggeri sintomi influenzali.

Nella giornata di venerdì, l’intero gruppo squadra è stato sottoposto a tamponi di controllo, che diranno se e quanti positivi ci sono.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, quello che è certo è che la sfida con il al momento non è assolutamente a rischio. La Lazio infatti non ha nemmeno preso in considerazione l’ipotesi di chiedere un rinvio che comunque sarebbe stato possibile solo a fronte di dieci o più casi di positività tra i calciatori della rosa. Anche nel peggiore dei casi, l’ormai famoso ‘Jolly Covid’ potrebbe essere utilizzato una sola volta in stagione ed il club vorrebbe conservarlo in caso di problemi futuri alla vigilia magari di altre sfide importanti (già l’8 novembre si giocherà contro la ).

Inzaghi, che non presenterà la sfida con il Torino in conferenza stampa, venerdì ha allenato un gruppo composto da dieci giocatori di movimento più Reina e quindi sono già stati messi in preallarme diversi ragazzi della Primavera.

La seduta odierna dirà di più, ma nel caso in cui non dovessero registrarsi recuperi (venerdì il direttore sanitario del club, Ivo Pulcini, ha detto “Siamo ottimisti”), quella che scenderà in campo contro i granata potrebbe essere una formazione rivoluzionata anche nel modulo e priva di elementi importantissimi come Immobile, Luis Alberto, Leiva, Strakosha, Radu, Fares e Patric, solo per citarne alcuni.

Se nessuno di questi giocatori dovesse tornare in tempo a disposizione, Inzaghi potrebbe anche passare ad un 4-3-1-2 con Reina; Marusic, Vavro, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic; Correa; Caicedo, Muriqi.