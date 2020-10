Lazio, allarme Covid-19: positivi alcuni componenti del gruppo squadra

La Lazio comunica la positività al coronavirus di alcuni elementi della squadra, senza però specificare nient'altro.

Continuano i problemi in casa , dopo una settimana difficilissima che comunque ha regalato ad Inzaghi un buon pareggio in . La società, senza specificare nulla, ha comunicato l'esito di alcuni tamponi positivi. Questo il comunicato:

"La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra e lazio. I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico".

Non sappiamo quindi quali siano i giocatori, e quanti siano, positivi. Possiamo solo rifarci agli scorsi giorni: sono stati ben quattordici gli uomini che non hanno preso parte all’allenamento di venerdì. Fino a prova contraria andrebbero tutti considerati indisponibili, ma di fatto la società non ha comunicato i motivi che hanno portato così in tanti a disertare la seduta.

Contro il Torino, facendo la conta dei disponibili, Inzaghi potrebbe anche passare ad un 4-3-1-2 con Reina; Marusic, Vavro, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic; Correa; Caicedo, Muriqi.

