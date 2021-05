La strage dell'Heysel: Juventus-Liverpool e la tragedia in cui morirono 39 tifosi

La stagione 1984-85 volge al termine e c'è un attesa sempre più spasmodica per quella che sarà la finale di Coppa dei Campioni, in programma mercoledì 29 maggio 1985. Soprattutto da parte dei tifosi bianconeri, che chiuso al 6° posto il campionato, vinto dal sorprendente Verona di Osvaldo Bagnoli, concentrano sull'Europa le loro energie. La Juventus di Giovanni Trapattoni aveva eliminato in semifinale il Bordeaux, e ora si ritrovava a giocarsi le possibilità di vincere la prima Coppa dei Campioni della sua carriera.

Di fronte il Liverpool di Joe Fagan, campione d'Europa in carica, che vuole bissare il successo dell'anno precedente e in semifinale aveva avuto gioco facile dei greci del Panathinaikos, mentre in campionato si era dovuto arrendere all'Everton, autore di un'inarrestabile cavalcata fino al titolo, conquistato con ben 6 giornate di anticipo.

Lo Stadio che l'UEFA sceglie per la finale è lo Stadio Heysel di Bruxelles, così chiamato dal nome del quartiere della città in cui sorge. Un impianto che con gli standard di oggi verrebbe considerato completamente inadeguato ad ospitare una finale, ma che già era stato sede di quelle del 1958, del 1966 e del 1974 e dei Campionati europei del 1972. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.15.

Ciò che porterà alla strage è un mix di scelte logistiche discutibili e col senno di poi scriteriate, superficialità, cattiva gestione della situazione e assoluta inadeguatezza del servizio d'ordine e dei sistemi di sicurezza dell'impianto. Quest'ultimo, nonostante una prima ristrutturazione avvenuta negli anni Settanta, era fatiscente e privo di vie di fuga adeguate. Il campo e le tribune, in particolare, erano mal tenuti.

I muri che dividevano i vari settori, poi, erano vecchi e fragili, tanto che capitava di frequente che cadessero dei calcinacci. Lo scarico dei servizi igienici colava dalle stesse pareti, rendendo queste ultime ancora meno resistenti.

Nelle settimane che precedono la partita si scatena la caccia al biglietto. L'Heysel può ospitare sulla carta un massimo di 60 mila spettatori, ma le richieste di un tagliando sono molte di più, circa 400 mila. Tanti sono anche i tifosi bianconeri che sognano di vedere la loro squadra del cuore sollevare per la prima volta la Coppa dei Campioni.

Anche la vendita dei biglietti e la disposizione dei tifosi all'interno dello Stadio è gestita male. Ai sostenitori italiani, in netta predominanza, sono garantiti i settori M, N e O, a Sud-Est dell'impianto, mentre agli inglesi le zone X e Y, nella curva opposta. C'è poi un ulteriore settore, il settore Z, adiacente a quello degli ultrà del Liverpool, da cui è separato esclusivamente da due basse reti metalliche, denominate 'chicken wires', ovvero 'reti per polli', assolutamente inadeguate ad evitare il contatto fra le due aree, e anzi, assai pericolose in presenza di scontri.

L'UEFA sceglie di destinare il settore Z ai tifosi neutrali, ovvero a quelli in possesso di biglietto di entrambe le tifoserie che non appartengono a gruppi organizzati. Di fatto ad accapparrarsi la maggior parte dei biglietti saranno i tifosi bianconeri. Nei giorni che precedono la sfida fra Juventus e Liverpool, questa scelta è contestata da entrambe le società, che temono il contatto ravvicinato fra supporters di fede calcistica opposta. Ma gli organizzatori, convinti di poter gestire la situazione attraverso il rispetto delle disposizioni burocratiche, non vogliono sentire ragioni.

Nelle ore che precedono il match, i tifosi del Liverpool, accorsi nella capitale belga in numero abbondamente superiore a quello dei posti disponibili e dei biglietti venduti, fanno largo abuso di alcolici ma, a parte qualche scaramuccia e una rapina in una gioielleria, non si verificano particolari episodi da segnalare.

Quando nel pomeriggio vengono aperti i cancelli, ad occupare il Settore Z sono per di più tifosi normali, famiglie, genitori con i propri figli, italiani ma anche tifosi di altri paesi, che in maggioranza simpatizzano per la Juventus. Mentre si capisce ad occhio che un numero molto maggiore di tifosi inglesi affolla i settori X e Y destinati ai Reds.

I controlli all'ingresso sono infatti carenti e superficiali, e sono circa 6 mila i tifosi inglesi senza biglietto che prendono posto nella Curva , fra cui si sono infiltrati anche alcuni ultrà del Chelsea del gruppo di estrema destra Headhunters, membri dell’organizzazione neonazista Combat 18 e del partito National Front, noti per la loro violenza. Alcuni riescono a entrare persino facendo dei buchi sulle pareti esterne in calcestruzzo dell'Heysel e arrampicandosi.

La tragedia inizia a prendere forma verso le 19.20, quando manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio della gara.

Una parte degli ultras del Liverpool, piena d'odio dopo gli incidenti che si erano verificati l'anno prima a Roma per la finale dell'Olimpico, vedendo i tifosi bianconeri nel Settore Z, e pensando che si trattasse di ultrà italiani, inizia ad ondeggiare paurosamente, con l'obiettivo di intimidire i tifosi avversari e conquistare lo spazio lo spazio da loro occupato. È il cosiddetto 'take an end', 'prendi la curva'.

Alla seconda e terza carica degli hooligans, le reti di recinzione che separano la Curva dei Reds dal settore Z cedono e i pochi poliziotti (cinque) posti come cordone di separazione non possono far nulla per impedire l'invasione da parte degli ultrà inglesi.

Terrorizzati, i tifosi che occupano il settore Z cercano vie di fuga, che non ci sono: i cancelli di uscita in alto sono chiusi a chiave, mentre chi prova a riversarsi sul terreno di gioco è preso a manganellate dagli agenti a cavallo. La situazione diventa disperata, e presi dal panico, i tifosi italiani si ammassano nell'angolo più lontano e basso del Settore Z, schiacciati l’uno sull'altro contro il muro divisiorio, dalla parte opposta alla curva del Liverpool.

Più in là il vuoto, che separa il Settore Z dalla tribuna. Qualcuno riesce a saltare giù e a salvarsi. Altri restano schiacciati nella calca che si crea, visto l'arrivo in massa degli ultrà inglesi, che inseguono i sostenitori bianconeri. A un certo punto il muretto non regge il peso dei tifosi e crolla. È una strage. Molti tifosi volano di sotto o restano schiacciati, altri, feriti, periscono calpestati da altri tifosi in preda al terrore.

"La folla cominciò a spingere. I tifosi inglesi saltarono la rete, superarono senza tanti problemi il cordone di polizia, invasero il settore Z e solo pochi tifosi juventini affrontarono questa orda barbara. La maggior parte, migliaia di persone, cominciò ad indietreggiare verso di noi e la pressione si faceva sempre più forte. In un batter d’occhio persi tre membri del mio gruppetto e rimasi solo con un altro ragazzo. Ci ritrovammo a ridosso di quel maledetto muro e con grande fatica riuscii a salirci sopra e a saltare giù, sotto di me c’erano 4-5 metri di vuoto. Non so nemmeno se la decisione di saltare la presi io o se fu la spinta di quella moltitudine di persone a farmi volare in basso. Anche il mio amico saltò ma si fece male ad un piede; nulla di grave per fortuna rispetto a quello che capitò a centinaia di altri tifosi".

Mobilitato, un battaglione mobile della polizia belga giunge allo stadio dopo oltre mezzora, a disastro ormai avvenuto, quando l'impianto si è trasformato in un campo di battaglia. Dopo aver caricato i tifosi del Liverpool, le forze dell'ordine presidiano la Curva bianconera, in quanto alcuni ultrà, avvisati dai sopravvisuti, che hanno trovato riparo nella curva opposta, vogliono vendicarsi e tentano di raggiungere la Curva dei Reds.

L'assenza nello Stadio Heysel di un'unità di rianimazione impedisce che ai feriti vengano prestati gli opportuni soccorsi. Nella tragedia muiono 39 tifosi, di cui 32 italiani, mentre i feriti, di varia entità, sono circa seicento.

Di fronte alla strage, non c'è grande consapevolezza di quanto avvenuto da parte di chi si trova all'interno dello Stadio. Si capisce che è successo qualcosa di grave ma non si sa esattamente cosa. Le autorità civili e calcistiche, per motivi di ordine pubblico, decidono comunque di far giocare la partita. Il fischio d'ìnizio viene rinviato di un'ora e 25 minuti.

Si teme sostanzialmente che possa esserci una reazione da parte dei tifosi della Juventus, e che la tragedia assuma proporzioni ancora peggiori. Bisogna però convincere le due squadre a scendere in campo.

"La Juventus non voleva giocare. Il Liverpool neppure. - racconterà a 'La Stampa' il presidente bianconero Boniperti - Ci obbligarono l’UEFA e le autorità belghe. Temevano che l’effetto rinuncia avrebbe spinto alla rivolta gli altri settori. Nel 1985, non c’erano ancora i telefonini. Chi era dall’altra parte dello stadio, non poteva percepire l’entità del dramma. Lo avrebbe capito da un improvviso ritiro delle squadre, dalla cancellazione della finale. E allora, dissero per convincerci, sarebbe stato non più un inferno, ma l’apocalisse".

"Si può immaginare la confusione, il caos. Barelle, sirene, urla strazianti. Cercammo in tutti i modi di non far entrare la notizia nello spogliatoio. Per questo, impedii fisicamente a Edoardo, il figlio dell’Avvocato, di parlare con i ragazzi. Edoardo lo ricordo vagare per il campo: non riuscivano a portarlo via. Lo trascinai in uno stanzone e gli intimai di non muoversi da lì. Suo padre (l'avvocato Gianni Agnelli, ndr), non appena arrivò e venne informato dai tifosi, disse all’autista di tornare indietro".

"Io ero là, travolto dalle emozioni. Cercavo mia moglie, in tribuna con mio figlio Giampaolo, che a sua volta cercava Alessandro, l’altro figlio che si era spinto verso la curva maledetta. A Platini dicemmo di non fare il giro d’onore, di portare la Coppa solo dalla parte dei nostri".