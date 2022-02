La Stampa - "Ti ha mandato la Juve": Mourinho verso una squalifica di 2-3 giornate

José Mourinho ha perso ancora le staffe. E ora appare destinato ad andare incontro a una squalifica che sarà il Giudice Sportivo, nel suo comunicato, a quantificare. Tutta colpa dell'ormai celebre episodio accaduto nel finale di Roma-Verona, gara che i giallorossi hanno rimontato fino al 2-2 dopo essere passati in doppio svantaggio.

A raccontare nel dettaglio il retroscena di quanto accaduto è 'La Stampa' nella sua edizione odierna. Il fatto accade negli istanti finali del match di sabato. Luca Pairetto, l'arbitro della gara, indica 4 minuti di recupero: troppo pochi secondo Mourinho, che ne vorrebbe dai 6 agli 8. Gli animi si surriscaldano, il portoghese fa il gesto del telefono nei confronti del direttore di gara e viene espulso.

È qui che, come riporta il quotidiano, Mourinho urla verso Pairetto la frase che, sommata alla mimica, potrebbe costargli una squalifica non indifferente:

"Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve".

Il tutto è accaduto proprio sotto gli occhi degli uomini della Procura Federale, che hanno anche visto Mourinho scagliare un pallone in tribuna e cercare il contatto con l'arbitro. Ed è per questo che c'è attesa per capire se e per quante giornate sarà squalificato l'ex allenatore dell'Inter: sempre 'La Stampa' ipotizza che i turni di stop potrebbero essere 2 o 3.

La Roma, come riporta 'Il Messaggero', si è invece dissociata dalle allusioni di Mourinho nei confronti di Pairetto: al termine della partita col Verona, il club si è infatti scusato con il direttore di gara. Ma è un'azione che, come detto, non dovrebbe evitare al portoghese una squalifica.

Lo stesso Mourinho, peraltro, dopo essersi rifiutato di parlare alle televisioni e in conferenza stampa, una volta conclusa la partita ha affidato ai social i propri pensieri, sfogandosi su Instagram:

"Foto 1 Possesso palla - Foto 2 Calcio diretto - Foto 3 Amo questa gente e per loro combatto - Foto 4 Non parlo, è meglio andare a casa e godersi una bella cena. Buona domenica".

In caso di stop per due turni, Mourinho salterebbe le sfide contro lo Spezia e l'Atalanta, tornando a guidare la Roma in panchina a metà marzo in casa dell'Udinese. Se le giornate di squalifica dovessero essere tre, invece, il portoghese rientrerebbe una settimana più tardi, giusto in tempo per il derby contro la Lazio. Ora, palla al Giudice Sportivo.