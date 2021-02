La Roma ritrova Dzeko: allenamento in gruppo a Trigoria

L'attaccante bosniaco è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. Potrebbe essere tra i convocati per il match contro la Juventus.

Edin Dzeko e la Roma fanno un passo avanti verso il sereno. L'attaccante bosniaco, come riporta 'Sky Sport', è tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni che non hanno giocato contro il Verona.

Il bosniaco era stato escluso dalla sfida contro il Verona e non aveva preso parte nemmeno al match di campionato contro lo Spezia, vinto dai giallorossi per 4-3 con goal di Pellegrini.

Nella prossima giornata i giallorossi sono attesi dalla delicata sfida contro la Juventus all'Olimpico, match per il quale il bosniaco potrebbe essere convocato. Da valutare invece l'impiego dal primo minuto: Borja Mayoral ha infatti dato ottime risposte.

Rimarrà da sciogliere anche il nodo legato alla fascia di capitano. Intanto, i tifosi con uno striscione fuori dall'Olimpico ieri sera avevano chiesto una pace in nome della maglia. Il primo passo è stato mosso.