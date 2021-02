Roma, svolta nel caso Dzeko? I tifosi intanto chiedono la pace con Fonseca

Edin Dzeko potrebbe tornare tra i convocati contro la Juventus. Davanti all’Olimpico intanto appare uno striscione: “Uniti per la maglia!”.

Reduce da due vittorie consecutive che le hanno permesso di mettersi alle spalle la sconfitta nel derby, la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, ma anche di difendere il terzo posto in classifica, la Roma adesso è chiamata a risolvere il caso Dzeko.

Come è noto, il bomber bosniaco è stato al centro nelle ultime settimane di un caso che non solo l’ha portato a non scendere in campo nelle ultime partite, ma ha anche spinto la sua società a tentare di imbastire una trattativa con l’Inter per la sua cessione in cambio di Alexis Sanchez.

L’operazione alla fine non è andata in porto, ma si è ancora in attesa di quegli spiragli che possano portare ad una riconciliazione tra lui ed il tecnico Paulo Fonseca.

Secondo quanto riportato da 'Sky', Dzeko potrebbe tornare nella lista dei convocati per la prossima sfida con la Juventus, anche se dovrebbe essere ancora Borja Mayoral a partire dal 1’ al centro dell’attacco.

A chiedere un ritorno alla normalità sono anche i tifosi giallorossi che nel corso della serata, davanti allo stadio Olimpico, hanno esposto uno striscione, firmato ‘gruppo Roma’, sul quale campeggia un chiaro messaggio destinato tanto a Dzeko quanto a Fonseca.

“Dzeko-Fonseca: ora combattete uniti per la maglia!”.

Non resta che vedere se l’invito è stato recepito.