L'annuncio della Roma: "Fonseca lascerà il club a fine stagione"

La notizia era nell’aria da diverse settimane ormai, adesso però c’è anche l’ufficialità: Paulo Fonseca non siederà sulla panchina della Roma nella prossima stagione.

A comunicarlo è stato lo stesso club giallorosso attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Il presidente della Roma, Dan Friedkin , ha voluto ringraziare il tecnico portoghese per quanto fatto nel corso delle ultime due annata.

Anche tecnico lusitano, che è stato comunque confermato alla guida della squadra fino al termine della stagione, ha affidato le proprie sensazioni a parole pubblicate sul sito della Roma.

“In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo.

Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.