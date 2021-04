Haaland a peso d'oro: chiesto un ingaggio da 35 milioni all'anno

L'attaccante norvegese, atteso protagonista della prossima sessione di calciomercato, avrebbe chiesto un super ingaggio alle pretendenti.

Che sia l'oggetto dei desideri di mezza Europa non è mai stato un segreto. Erling Haaland si candida al ruolo designato di attrattiva numero 1 sul fronte mercato estivo che, verosimilmente, entrerà nel vivo dopo la rassegna degli Europei.

Un lusso per pochi, come si suol dire. I club che, sulla carta, possono permettersi le prestazioni dell'attaccante norvegese in forza al Borussia Dortmund sono davvero pochi e probabilmente si contano sulle dita di una mano.

Anche perché, secondo quanto raccolto da Goal, la richiesta avanzata a un club di Premier League che avrebbe tentato un primo approccio nei confronti del calciatore sarebbe stata da capogiro: 35 milioni all'anno.

Real Madrid e Barcellona - in tempi non sospetti - hanno già avuto modo di incontrare l'agente del calciatore Mino Raiola insieme al padre del bomber scandinavo in quell'ormai celebre blitz datato 1 aprile.

Secondo indiscrezioni, la visita in quel di Valdebebas - quartier generale del Madrid - era già stata fissata in precedenza. Consumato il sopralluogo nella casa dei tredici volte campioni d'Europa è stato proprio Mino Raiola a optare anche per una visita di cortesia in terra catalana.

Una chiacchierata informale ed esplorativa nella quale, sempre secondo i ben informati, non si sarebbe parlato nè di cifre nè di eventuali trattative. Solo schermaglie? Può darsi.

La verità è che sia i Blancos che i blaugrana sono ufficialmente iscritti alla corsa al pezzo pregiato della scena mondiale. A certe cifre, però, concludere l'affare sarà impossibile. Per tutti.