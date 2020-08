La prima giornata di Premier League: il Liverpool ospita il Leeds

Liverpool col Leeds, Chelsea a Brighton, Mourinho contro Ancelotti. Rinviate le gare delle due di Manchester, che hanno appena concluso la stagione.

Niente big match. La Premier League inizia in maniera piuttosto soft la nuova stagione, senza sfide da brividi. Divulgato l'elenco delle partite della prima giornata di campionato, in programma nel weekend di sabato 12 e domenica 13 settembre.

Il campione in carica se la vedrà con il di Marcelo Bielsa, promosso dalla Championship tra i fuochi d'artificio. Il giocherà invece in casa del . Interessante la sfida dal sapore di derby milanese tra Mourinho e Ancelotti in - .

Il quadro completo:

Altre squadre

SABATO 12 SETTEMBRE (ore 16 italiane)

-

-

Liverpool-Leeds United

Tottenham-

Albion-

-

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE (ore 21 italiane)

Brighton-Chelsea

-Wolverhampton

Come si può notare, domenica 13 settembre non si disputeranno le due partite rimanenti, ovvero - e - . Le due formazioni di Manchester godranno infatti di una settimana in più di preparazione, in quanto sono state impegnate in Europa fino a pochi giorni fa, chiudendo dunque l'annata in corso in ritardo rispetto al resto delle concorrenti.