La Juventus vuole blindare Cuadrado: si lavora al rinnovo

La società è al lavoro per rinnovare il contratto di Cuadrado, che scade nel 2022. Il colombiano è stato l'uomo in più di questa stagione.

Recordman assoluto di assist, decisivo nella prestigiosa vittoria contro l'Inter. Juan Cuadrado è stato per distacco l'uomo in più della Juventus in questa stagione, ecco perché la società bianconera si prepara a blindarlo.

Nonostante il suo contratto scada nel 2022, ovvero quando il colombiano avrà già compiuto 34 anni, la Vecchia Signora è al lavoro per prolungare l'accordo per una stagione aggiuntiva. Cuadrado, d'altronde, è uno dei pochi punti fermi in vista del prossimo futuro, quando molto potrebbe cambiare sia in panchina che in campo.

Jolly utilissimo, capace di giocare indifferentemente come terzino o come esterno offensivo, il colombiano nel recente passato è stato utilizzato pure da mezzala. Il tutto offrendo quasi sempre un rendimento altissimo.

Quest'anno, poi, il tuttofare sudamericano è stato semplicemente devastante, diventando la principale fonte di gioco nonché spesso l'unico in grado di aprire le difese avversarie a colpi di dribbling ubriacanti e accelerazioni improvvise. La Juve, insomma, vuole tenerselo stretto.