La Juventus Under 23 non ingrana: tonfo con la Pro Patria

Mokulu illude la Juventus Under 23, ma la Pro Patria la ribalta con Le Noci e Boffelli vincendo 2-1. Espulso Alcibiade nel secondo tempo.

Obiettivo chiaro: salvezza. In casa Juventus Under 23 non si vola con la fantasia, specialmente dopo l'arrivo di Filippo Fusco. Sbarcato nelle scorse settimane sotto la Mole, acquisendo il ruolo di 2nd Teams Area Manager, l'ex dirigente di Verona e Bologna ha subito messo le cose in chiaro. Si cresce in maniera graduale e, soprattutto, senza stravolgere l'organico. Da qui gli arrivi di Edoardo Masciangelo dal Lugano e di Benjamin Mokulu dal Carpi, presi per rinforzare rispettivamente difesa e attacco. Insomma, nella sessione di riparazione due innesti possono bastare.

E a Busto Arsizio, nella sfida persa contro la Pro Patria, c'è tutta l'essenza di una squadra ancora sperimentale. L'allenatore Mauro Zironelli, dopo un avvio piuttosto complicato, è riuscito a trovare a targhe alterne la quadra necessaria. Dal calcio spettacolo proposto a Mestre a quello più pragmatico in salsa bianconera. Fondamentale, infatti, allontanarsi dalla zona calda della classifica.

In terra lombarda, al netto del ko, si sono viste trame interessanti che, dall'alto di un percorso ponderato, nel breve e lungo termine dovrebbero sfociare in un'evoluzione. Mantenere la categoria è il primo passo, dopodiché – dall'alto di un'ambizione a tutto tondo – la Juventus Under 23 dovrà navigare in acque più tranquille.

Si passa, inevitabilmente, dalla crescita dei singoli. I dirigenti bianconeri, in fase di creazione dell'organico, hanno voluto rilanciare buona parte di quei calciatori di proprietà che, tra un prestito e l'altro, negli anni non sono riusciti ad affermarsi. Vedi, ad esempio, Grigoris Kastanos. Il 21enne tuttofare cipriota ha faticato a imporsi sia al Pescara sia allo Zulte Waregem. Ora, invece, è uno dei punti di riferimento dell'Under 23.

Spazio ai debuttanti. Al “Carlo Speroni” Zironelli ha dato subito un'opportunità dall'inizio sia a Masciangelo sia a Mokulu, con quest'ultimo in goal dopo 6' con un destro chirurgico. Al tempo stesso, il centravanti belga naturalizzato congolese s'è reso protagonista del fallo da rigore sfociato momentaneo 1-1. Insomma, luci e ombre. Con, inevitabilmente, una condizione atletica ancora da perfezionare.

La Pro Patria, senza giri di parole, rispetto all'Under 23 s'è dimostrata più squadra. E il parziale ribaltato, con tre punti d'oro portati a casa, lo palesa oggettivamente. A segno Le Noci e Boffelli, per la gioia dei tifosi locali. Nel dettaglio, errore grossolano del portiere Del Favero in occasione del secondo lampo biancoblù. Rosso nella ripresa per il difensore juventino Alcibiade. Traversa nel finale per il subentrato attaccante bianconero Bunino.