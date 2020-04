Juventus, il piano sulle ali: piace Ferran Torres, Douglas Costa può partire

La Juve, in vista della prossima stagione, studia nuove soluzioni offensive: Douglas Costa e Bernardeschi potrebbero salutare i bianconeri.

Novità in vista. Importanti. La , come tutte le altre società, attende di capire se questa stagione potrà essere conclusa o meno. Parallelamente, però, gli uomini della Continassa continuano a fare della programmazione il loro punto di forza.

Il mercato, inevitabilmente, subirà grossi scossoni. Poca monente sonante, tanto ingegno. Gli effetti, purtroppo, del coronavirus. Ma in qualche modo bisogna andare avanti e, per questo motivo, sotto la Mole non hanno fermato l'attività produttiva: avanti tutta con lo smart working, ma sempre con le idee chiare.

E se il centrocampista rappresenta sempre un pensiero vivo per Fabio Paratici, il CFO bianconero non perde di vista neanche le tematiche che riguardano l'attacco. O meglio, gli esterni offensivi. Perché in vista dellla prossima annata, a tal proposito, la batteria verrà rimodellata.

Dentro, almeno, un volto nuovo. Out due calciatori, che potrebbero essere Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Il brasiliano, seppur altamente stimato dal mondo zebrato per le sue qualità tecniche, non fornisce garanzie dal punto di vista atletico.

Ragion per cui, pensando ad ampio raggio, la sarebbe entrata nell'ordine delle idee di privarsene, a patto che arrivi un'offerta congrua. Per intenderci, non quella formulta a gennaio dal , che avrebbe voluto riportare il verdeoro in con la formula del prestito secco.

Poche possibilità di permanenza anche per il tuttofare di Carrara, sondato nell'ultima sessione da e . Pronto a valutare nuove offerte per rilanciarsi, l'ex viola non vuole perdere il giro della Nazionale in vista degli Europei posticipati.

Acquistato nel 2017 per 40 milioni, il 33 bianconero continua a vantare diverse estimatrici. E proprio i rossoneri, al momento concentrati su altre priorità, potrebbero tornare alla carica, ma questa volta senza includere nel discorso un potenziale scambio con Lucas Paquetà, idea che non ha mai scaldato troppo Madama.

Vendere e poi comprare. Motto base per qualsiasi manager. Paratici, in prima persona e attraverso i suoi scout, negli ultimi mesi ha visionato con una certa costanza Ferran Torres, gioiellino del .

Operazione sulla carta non semplice, considerando la clausola rescissoria da 100 milioni, ma neanche così impossibile. Specialmente se la concorrenza non dovesse effettuare passi concreti. Lo spagnolo, 20 anni e tanta voglia di spaccare il mondo, finora non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2021.

Ben più di un allarme per il Valencia che, giocoforza, potrebbe ritrovarsi a costretto ad abbassare sensibilmente le pretese.