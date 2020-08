La Juventus segue Barbieri: ma l'Atletico Madrid è in pole

La squadra di Simeone vuole portare in Spagna il giovane giocatore, che la Juventus ha messo nel mirino da diverso tempo.

L' è fatto così: irrompe nelle dinamiche giovanili e, soprattutto, non sta a guardare il milione. Se c'è la convinzione, si chiude. Lo racconta la storia recente dei colchoneros, pronti a fare sul serio su un talento italiano che va per la maggiore: Tommaso Barbieri.

Terzino destro, classe 2002, di proprietà del Novara. Che, nei giorni scorsi, ha ricevuto un primo interessamente ufficiale dell'Atletico Madrid. Molto più di sondaggio, roba che scotta e che potrebbe surriscaldarsi ulteriormente nelle prossime ore.

Non una bella notizia per la , che per mesi ha monitorato i progressi del talentino azzurro. Tanto da provare a imbastire - nel mercato di gennaio - un'operazione vera e propria. Sfociata, tuttavia, nel più classico degli standby.

Ora, quindi, ecco il serio rischio che un gioiellino nostrano possa lasciare il Belpaese. Nulla di definito, per il momento, con Madama che continua a seguire interessata la crescita del laterale piemontese.

Ma l'Atletico Madrid fa sul serio, eccome, e non sembra orientato a tergiversare oltremisura. Piede premuto sull'acceleratore, piena convinzione sulla bontà della materia, per un affare che potrebbe andare in porto con grande velocità.