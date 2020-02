La Juventus segna poco: mancano i goal dei centrocampisti

La Juventus di Sarri cerca il salto di qualità passando anche dai goal dei centrocampisti, finora piuttosto balbettanti in termini realizzativi.

C'è bisogno di tutti. C'è bisogno, soprattutto, dei goal di tutti. Assimilati i concetti sarriani, la lavora in funzione dell'evoluzione. Al di là dei meccanismi, al di là degli schemi. Occorre che la Signora trovi maggiormente la via della rete, non affidandosi unicamente a Cristiano Ronaldo.

Lavori in corso. Presso il laboratorio della Continassa, Maurizio Sarri anche in tal senso sta provando a trovare i giusti numeri, da sfoggiare quando le partite segneranno in maniera indelebile la stagione bianconera. Occhi puntati sull'equilibrio, al tempo stesso sensa sottovalutare estro e fantasia.

Nella fase embrionale dell'annata, ad esempio, Miralam Pjanic sembrava potesse - in fase realizzativa - proporre tutt'altro contributo. Un avvio veemente caratterizzato da 3 centri in campionato, sfociato in una fase di stanca tutt'ora in voga. Insomma, il bosniaco - che è il centrocampista della ad aver segnato di più in stagione - ha perso sia in lucidità sia in brillantezza, affidandosi spesso e volentieri al compitino.

Dietro di lui, in termini di gioie personali, il vuoto: 0 centri per Sami Khedira e Adrien Rabiot, a quota 1 figurano Blaise Matuidi e Federico Bernardeschi, 2 reti per Aaron Ramsey. A bocca asciutta anche Emre Can, finito nelle battute conclusive del mercato invernale al .

Alla vigilia della trasferta di , interpellato sull'argomento, Sarri ha risposto così: