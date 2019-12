La Juventus ritrova Pjaca: convocato per la Lazio dopo due anni

Marko Pjaca è nella lista dei convocati della Juventus per la Lazio: con i bianconeri non succedeva dal dicembre 2017. Ultima presenza a marzo 2017.

29 dicembre 2017: l'ultima convocazione di Marko Pjaca con la . Due anni dopo, il croato classe 1995 torna di nuovo a disposizione della Juventus. Maurizio Sarri lo ha convocato per la trasferta contro la .

Arrivato nell'estate 2016 in bianconero, Pjaca è stato tormentato dagli infortuni: il primo a marzo 2017, la rottura del crociato con la nazionale, quando era diventato un giocatore importante per la Juventus di Massimiliano Allegri e aveva anche segnato contro il negli ottavi di finale di .

Da lì un lungo calvario, che lo ha portato prima in prestito allo e poi alla , dove è arrivato un altro infortunio. Dall'estate è tornato a , dove si è allenato ed è stato inserito nella lista dei 25 per la .

L'ultima presenza in assoluto con la Juventus risale al 19 marzo 2017, contro la . Maurizio Sarri se lo porta in panchina all'Olimpico: dopo oltre 30 mesi, ora può anche tornare in campo con il bianconero addosso.

Nella lista dei convocati rientrano anche Muratore e Portanova, per rimpolpare un centrocampo privo di Khedira e Ramsey. Out anche il lungodegente Chiellini e Douglas Costa.