La Juventus riscatta Kean: all'Everton 28 milioni

Il club bianconero ha riscattato dall'Everton l'attaccante di proprietà del club inglese. Affare da 28 milioni più 3 di bonus.

Moise Kean torna a essere un calciatore di proprietà della Juventus dopo essere tornato alla Continassa dall'Everton. Il riscatto è avvenuto nei mesi scorsi.

L'attaccante era arrivato in bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto sulla base 28 milioni di euro.

A questa cifra vanno aggiunti altri 3 milioni di euro di premi vincolati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

In questa stagione Kean ha realizzato 7 goal tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Un bottino non indifferente considerando il fatto che ha totalizzato poco più di 1000 minuti in campo.

L'attaccante non sarà però a disposizione di Allegri per le prossime due sfide di campionato per via della squalifica rimediata a causa del cartellino rosso ricevuto contro la Roma.

Kean è un prodotto del vivaio della Juventus. Ha esordito in bianconero nel 2016, per poi trasferirsi al Verona l'anno successivo.

Nel 2018 prima stagione completa con la Juve, prima del prestito al PSG e la cessione all'Everton nel 2019. Nell'estate 2021 il ritorno in Italia, sempre in bianconero.