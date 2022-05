La Juventus riscatta Chiesa: scattato l'obbligo con la qualificazione in Champions League

Federico Chiesa è a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Con la vittoria sul Venezia e il pari tra la Roma e il Bologna e la conseguenze qualificazione aritmetica dei bianconeri di Massimiliano Allegri alla prossima Champions League, è scattato l'obbligo di riscatto del cartellino del classe 1997 dalla Fiorentina.

Come si evince dal comunicato pubblicato dalla Juventus nel giorno dell'acquisto - con la formula del prestito con diritto di riscatto con la possibilità di trasformarsi in obbligo - di Chiesa dalla Fiorentina, il club bianconero ha versato inizialmente 10 milioni di euro per il prestito biennale mentre ora dovrà pagare altri 40 milioni in tre esercizi. Previsto nell'accordo, inoltre, potenzialmente il pagamento di altri 10 milioni di euro in base al raggiungimento di ulteriori risultati sportivi.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022. Inoltre, l’accordo prevede:

• L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022;

• La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi".

A confermare la notizia un post pubblicato sul suo profilo Instagram proprio da Federico Chiesa, che lo ritrae mentre esulta dopo una rete realizzata con la maglia bianconera.

"To be continued" ha scritto il classe 1997, con accanto due cuori bianconeri.

Ai box dallo scorso 9 gennaio, quando si è procurato la rottura del legamento crociato in occasione della sfida contro la Roma allì'Olimpico, Chiesa ha totalizzato finora 18 goal e 14 assist con la Juventus. Il tutto, in 61 presenze.

Dopo aver vinto Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini, in questa stagione aveva totalizzato già 4 reti e altrettanti passaggi decisivi tra Serie A e Champions League, prima del brutto infortunio in occasione del match contro i giallorossi, che lo costringerà a rientrare direttamente nella prossima annata calcistica.