La Juventus non molla: Locatelli resta nel mirino

Il centrocampista lombardo continua a incantare anche in Nazionale, musica per le orecchie del Sassuolo che vede la valutazione lievitare.

Le ottime prestazioni di Manuel Locatelli, ormai, non fanno più notizia. E se con il il percorso di crescita appare dei più netti, anche in Nazionale la sinfonia è la medesima.

Contro la , in occasione del successo per 2-0 ottenuto dagli azzurri, il centrocampista lombardo è stato autore di una prova maiuscola. L'ennesima.

Un'evoluzione totale, impreziosita dai consigli di Roberto De Zerbi e dalla personalità di Roberto Mancini, destinata a sfociare nel grande salto al termine della stagione. Già assaporato in passato con il , che ha avuto il merito di credere nelle potenzialità di un predestinato allo stato puro.

Nulla di nuovo per la che, in occasione dell'ultima finestra di mercato, ha tentato un approccio embrionale.

Non trovando, tuttavia, la chiave vincente. Questione, principalmente, di costi: con i neroverdi a ragionare attorno ai 45 milioni. Valutazione, questa, destinata a lievitare.

Comprese le difficolta per arrivare a Locatelli, la Vecchia Signora ha optato per una soluzione più modica nell'immediato: Weston McKennie. Preso in prestito con diritto di riscatto dallo 04, lo statunitense si sta rivelando una pedina preziosa e duttile.

Tuttavia, a maggior ragione considerando l'idea di calcio targata Andrea Pirlo, la sensazione è che alla Continassa stiano ponderando quantomeno un altro colpo da sferrare con decisione. E Locatelli, al netto dei costi, resta un'idea forte.

Il club emiliano, in vista della sessione invernale, non sembrerebbe orientato a prendere in esame eventuali proposte. Proprio come confermato recentemente dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, pronto a pianificare nel lungo termine una cessione extra lusso.