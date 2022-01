La Juventus monitora Martial: contatti con l'entourage del francese

A caccia di una punta, duttile, all’insegna delle opportunità. Entra nel vivo il mercato di riparazione per la Juventus che, ora, non può più tergiversare. Vuoi perché l’infortunio di Federico Chiesa, e non potrebbe essere altrimenti, pesa. Enormemente. Vuoi perché, ancor prima che si infortunasse il tuttofare jolly offensivo genovese, nell’agenda del dg Federico Cherubini figuravano diversi profili da monitorare per rinforzare l’attacco. Tra questi, dunque, Anthony Martial del Manchester United.

Talento inespresso, incompiuto, pagato dai Red Devils nell’estato del 2015 ben 50 milioni di euro più 30 legati ai bonus. Insomma, un affarone: per il Monaco. E gli inglesi, ora, sembrerebbero essersi stufati della (mancata) evoluzione del 26enne centravanti francese. Insomma, passo d’addio dietro l’angolo. E se in Spagna si parla tanto del Siviglia, in Italia è la Juventus ad aver preso informazioni su questa traccia di mercato. Qualche contatto con l’entourage, per il momento nessun dialogo aperto con il Manchester United, sebbene i rapporti – su quest’asse – siano ottimi; vedi l’affare targato CR7.

La linea guida stilata alla Continassa, comunque, non cambia: prestito con diritto di riscatto. Nessuna intenzione di spingersi oltre, anche perché – in vista dell’estate – l’obiettivo progettuale potrebbe chiamarsi Gianluca Scamacca e, a tal proposito, nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro perlustrativo con il Sassuolo.

Martial ha voglia di cambiare aria, di rilanciarsi altrove, di prova un’avventura in un nuovo campionato. Ragion per cui, se in ballo c’è la Juve, aspettare potrebbe rivelarsi la via maestra. Resta da capire, concretamente, come voglia muoversi la Vecchia Signora. Il tutto, ascoltando attentamente le indicazioni di Massimiliano Allegri che, secondo radiomercato, un volto nuovo là davanti lo gradirebbe. Eccome.