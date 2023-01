La Juventus incontra la madre di Rabiot: rinnovo difficile

La dirigenza della Juventus ha incontrato la madre di Rabiot per valutare la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Summit in giornata tra la Juventus e Veronique Rabiot, madre del centrocampista francese oltre che suo agente. Oggi la signora ha incontrato la dirigenza bianconera alla Continassa.

Un faccia a faccia interlocutorio in cui i vertici bianconeri hanno cercato di capire embrionalmente se sussistano i margini per l'eventuale rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Al momento la trattativa appare molto difficile a causa delle potenziali alte richieste di ingaggio da parte della madre di Rabiot.

Il giocatore francese, arrivato alla Juventus a parametro zero nell'estate del 2019 dal PSG, è un punto fermo per Allegri che lo ha sempre considerato fondamentale nel suo centrocampo.

In questa stagione Rabiot ha già collezionato 19 presenze tra campionato e Champions segnando cinque goal, tra cui quello pesantissimo contro l'Inter. Un rendimento finalmente all'altezza delle aspettative iniziali.

Ecco perché, adesso, la Juventus valuta con attenzione l'ipotesi rinnovo anche se come detto ad oggi raggiungere un'intesa è decisamente complicato per ragioni economiche.