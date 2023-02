La Juventus blinda Huijsen: rinnovo di quattro anni

Il giovane difensore olandese, arrivato la scorsa estate dal Malaga, ha già convinto tutti e rinnova per quattro anni con la Juventus

Ha solo 17 anni, è arrivato a Torino da pochi mesi ma alla Juventus ha già convinto tutti tanto che per lui è in arrivo un rinnovo quadriennale.

Lui è Dean Huijsen, gigantesco difensore olandese sbarcato in bianconero la scorsa estate dal Malaga e che ha già debuttato in Prima squadra nell'amichevole giocata dalla Juventus durante la pausa mondiale contro il Rijeka.

In quell'occasione Huijsen ha confermato le ottime doti già mostrate in Primavera. Alto 195 centimetri, roccioso ma elegante allo stesso tempo, l'olandese è anche uno specialista dal dischetto.

Abbastanza insomma per meritarsi la fiducia di tutto l'ambiente. E chissà che prossimamente per lui non possano spalancarsi definitivamente le porte della Prima squadra anche in partite ufficiali.

Intanto, come detto, il rinnovo è ormai questione di mesi. L'ufficialità dell'accordo dovrebbe arrivare ad aprile con la Juventus che continua a programmare un futuro sempre più verde.