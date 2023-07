La Juve riabbraccia Pogba: il francese è rientrato a Torino in anticipo

Il francese è appena rientrato a Torino e inizierà a lavorare da domani alla Continassa: vuole farsi trovare pronto al raduno del 10 luglio.

In casa Juventus scatta ufficialmente l’ora di Paul Pogba. Il francese è rientrato in questi minuti a Torino, in anticipo rispetto al programma, e da domani si allenerà alla Continassa.

Un lento e graduale ritorno in campo per farsi trovare al meglio in occasione del raduno, fissato per l’10 luglio alla Continassa.

Dopo la stagione da dimenticare a causa dei problemi fisici che lo hanno tormentato e costretto a stare fuori per gran parte della passata annata, Pogba ha lavorato tutti i giorni a Miami, dove ha trascorso l’estate, per recuperare la forma fisica.

Sarà il campo a rivelare le reali condizioni di Pogba e capire quanto potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione.

Già durante lo scorso campionato, quando sembrava pronto al rientro, il francese si è dovuto scontrare con i ritmi alti di partita che lo hanno costretto a fermarsi in diverse occasioni.

Ora l’ex Manchester United spera di mettersi definitivamente alle spalle i problemi fisici della passata stagione con la lesione al menisco laterale durante la tournée americana prima dell’intervento di meniscectomia, l’infortunio agli adduttori e il problema alla coscia contro la Cremonese.

Un’annata storta che Pogba vuole cancellare da subito, dopo aver lavorato a Miami, come dimostra il rientro in anticipo a Torino per farsi trovare pronto tra una settimana, quando Allegri tornerà a dirigere i lavori alla Continassa in vista della nuova stagione.