La Juve prova a piazzare Ramsey: c'è l'interesse dei Rangers

Ultimo giorno di calciomercato che potrebbe definire il futuro lontano da Torino di Aaron Ramsey.

#Juventus, obiettivo della giornata: provare a piazzare #Ramsey. Contatto nelle ultime ore con i #Rangers, come sempre l’ultima parola spetta al gallese ⏳🔚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 31, 2022

L'avventura tra il calciatore gallese e la Juventus è da considerarsi di fatto ai titoli di coda, ma nonostante le offerte ricevute di recente, il gallese non ha mai dato il via libera per un suo trasferimento.

L'articolo prosegue qui sotto

Obiettivo al quale i vertici sabaudi proveranno a lavorare anche in questo decisivo 31 gennaio. Alla porta dell'ex Arsenal, infatti, hanno bussato anche i Rangers che sembrano intenzionati ad operare un tentativo concreto per il classe 1990.

A quel punto, la palla passerà nuovamente nelle mani del numero 8 zebrato, chiamato nuovamente a sciogliere le riserve sul suo domani calcistico: convivenza forzata fino a giugno in quel del capoluogo piemontese o avventura nuova di zecca nella massima serie scozzese.

Alla Juve dalla stagione 2019-2020, il calciatore di Caerphilly ha giocato 70 partite in bianconero segnando 6 goal.