La Juve paga la penale a Sarri: non scatta il terzo anno di contratto

La Vecchia Signora ha deciso di versare 2,5 milioni nelle casse di Sarri affinché non scatti automaticamente il terzo anno di contratto.

La Juventus paga la penale a Maurizio Sarri di 2,5 milioni. Così facendo non scatta automaticamente il terzo anno di contratto e, di conseguenza, si interrompe il legame lavorativo tra il tecnico e la Vecchia Signora.

L'allenatore toscano aveva firmato un contratto di tre anni nel giugno 2019, prima dell'esonero arrivato nell'agosto 2020 a seguito dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Lione.

Nella stagione che si è appena conclusa Sarri non ha allenato, in attesa di una nuova sfida. Quest'anno potrebbe tornare in pista alla guida della Lazio.

L'ex tecnico di Empoli, Chelsea e Napoli, intanto, chiude definitivamente il suo rapporto con la Juventus. In attesa di ritrovarla da avversario.