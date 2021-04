La 'follia' di Dani Olmo: "Nessuno lascia il Barcellona per la Croazia: io l'ho fatto"

Oggi al Lipsia, Dani Olmo ricorda il momento dell'addio alla Catalogna per la Dinamo Zagabria: "Il Barcellona non credeva che me ne stessi andando".

Dani Olmo non è solo un ottimo calciatore: è sempre stato un tipo piuttosto particolare. Sin da quand'era bambino. Come spiegare altrimenti la ritrosia a fare una foto assieme a Leo Messi, il più forte del pianeta, come raccontato dallo stesso trequartista del Lipsia in una lunga lettera al 'Players Tribune'?

Ma non è mica finita qui. Perché Dani Olmo è anche il talento che ha deciso di abbandonare il Barcellona per andare... in Croazia. Alla Dinamo Zagabria, per la precisione. Accadeva 7 anni fa, nel 2014, e probabilmente in Catalogna ancora non si capacitano di come siano riusciti così facilmente a farsi sfuggire un giocatore vero.

Già, semplice. E il bello è che la scelta che ha pagato. Il giovane spagnolo si è messo in mostra anche in Champions League, tanto da meritarsi le attenzioni di tanti top club europei (lo stesso Barça, ma anche il Milan) e, infine, la chiamata della Bundesliga. Che ora ha intenzione di goderselo per molto tempo.