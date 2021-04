Dani Olmo ricorda: "Quella volta che non volevo fare la foto con Messi"

A 22 anni Dani Olmo è uno dei talenti più in vista del calcio europeo, punto di forza del Lipsia dopo la lunga avventura croata alla Dinamo Zagabria: fino al 2014 ha vissuto la quotidianità della Masia sognando di diventare una stella del Barcellona, seguendo così le orme di Lionel Messi.

Proprio sulla 'Pulce', Olmo ha raccontato un episodio che, al giorno d'oggi, appare di una stranezza disarmante: in un intervento su 'The Players Tribune', lo spagnolo ha rivelato che nel 2006, ad appena 8 anni, fu quasi costretto a fare una foto con un giovanissimo Messi.

La diffidenza di Olmo, dettata dalla voglia irrefrenabile di non essere interrotto nel suo passatempo preferito, fu lampante.

"A quanto pare Messi aveva un amico che giocava nella partita di Castelldefels ed era venuto per vederlo. Wow, Messi, giusto? A Castelldefels? Quale ragazzo non vorrebbe una foto con lui? Beh, io! E così risposi: 'No, grazie. Sto bene. Voglio continuare a giocare! E' solo una foto, giusto?'. Ma, contro la mia volontà, mi bloccarono accanto a Messi e scattarono la foto. Non gli dissi nemmeno niente. Aspettai solo il clic per poi tornare a giocare, come se gli avessi fatto un favore".