La confessione di Bonucci: "Ho dormito sulla A4"

Il difensore della Vecchia Signora, Leonardo Bonucci, è intervenuto nel format "a casa con al ", programma ideato dai canali ufficiali bianconeri in periodo di quarantena.

Il centrale viterbese s'è raccontato a tutto tondo, tra aneddoti e attualità:

"Sto bene, sono stati giorni difficili. Oggi è finito l'isolamento per noi calciatori ma io sono stato fortunato perché non ho avuto alcun tipo di sintomo. Mi auguro che abbiano questo tipo di fortuna anche tutte le persone che stanno combattendo questa battaglia. I giorni dentro casa sono lunghi ma intensi: con tre bambini, una moglie e una casa da tenere in ordine".