L’Atalanta non riscatta Demiral: la Juventus cerca una collocazione per il difensore turco

Il centrale ex Sassuolo torna ai bianconeri, ma non dovrebbe rimanere a Torino: il club sabaudo alla ricerca di una sistemazione sul mercato.

Un solo anno, e poi via. Merih Demiral e l’Atalanta non continueranno insieme il loro percorso: il club nerazzurro ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto inserito nell’accordo con cui era stato acquistato un anno fa.

Le 42 presenze - con due goal - non sono bastate per convincere i nerazzurri a confermare l’ex Sassuolo e Alanyaspor, che in estate lascerà dunque Bergamo per fare rientro nel capoluogo piemontese e tornare a tuttii gli effetti un giocatorre della Juventus.

Anche Torino, però, dovrebbe essere una tappa momentanea per il classe 1998. La Juve sembra infatti intenzionata a trovargli un’altra collocazione nel mercato estivo e non mantenerlo in rosa per la stagione.

Nelle due annate con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo in panchina Demiral aveva raccolto totale di 32 presenze, fortemente condizionate dalla rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori per oltre metà del 2020.