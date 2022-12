L'annuncio di Infantino: "Dal 2025 Mondiale per Club a 32 squadre"

Il presidente della FIFA ha annunciato il cambio di format del torneo a partire dal 2025: si giocherà in estate con cadenza quadriennale.

Grande novità in arrivo per quanto riguarda il futuro del Mondiale per Club.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato in conferenza stampa che a partire dal 2025 il torneo verrà esteso a 32 squadre - con format simile ai Mondiali in corso - e si disputerà in estate ogni quattro anni.

Un cambio decisamente radicale rispetto all'attuale struttura della competizione che - anche nell'edizione 2022 in programma dall'1 all'11 febbraio in Marocco (e non più ad Abu Dhabi) - vede sette squadre ai nastri di partenza della competizione, impegnate in inverno: i sei campioni continentali più il campione del Paese ospitante.

Lo stesso accadrà anche nel 2023 e nel 2024, prima di lasciare spazio alla nuova versione del torneo che vedrà la luce a giugno del 2025.

Infantino, intervenuto a Doha, ha annunciato anche l'inaugurazione del Mondiale per Club femminile, mentre per quanto riguarda i Mondiali del 2026 (a 48 squadre) che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti, si dovrebbe optare per un cambio di struttura per quanto concerne la prima fase: dai 16 gironi da tre squadre ciascuno, si dovrebbe passare a 12 raggruppamenti da 4.