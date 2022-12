Mondiale per Club 2022: calendario, chi partecipa e dove vederlo in tv e streaming

Il Mondiale per Club 2022 si terrà in Marocco dall'1 all'11 febbraio 2023: la lista delle squadre, il calendario e diretta tv e streaming.

La FIFA, nella riunione andata in scena a Doha, ha deciso luogo e date del Mondiale per Club 2022: la nuova edizione del torneo verrà ospitata dal Marocco dall'1 all'11 febbraio 2023, con una novità prevista a partire dal 2025.

In quell'anno, infatti, la competizione sarà allargata addirittura fino a 32 squadre e si disputerà ogni quattro anni, sulla scia di quanto già accade con le nazionali. Questo dopo il rinvio del progetto originale di allargamento a 24 società, che sarebbe dovuto partire nel 2021.

A rappresentare l'Europa sarà il Real Madrid, vincitore della Champions League 2021/2022 e a caccia dell'ennesimo successo dopo l'ultima partecipazione avvenuta nel 2018: allora i 'Blancos' superarono l'Al-Ain per 4-1 nella finalissima disputata ad Abu Dhabi.

MONDIALE PER CLUB 2022: LE SQUADRE QUALIFICATE

Campione della Champions League: Real Madrid

Campione della Copa Libertadores: Flamengo

Finalista della CAF Champions League: Al-Ahly

Campione della CONCACAF Champions League: Seattle Sounders

Campione della OFC Champions League: Auckland City

Campione della Botola (campionato marocchino): Wydad

MONDIALE PER CLUB 2022: IL CALENDARIO

Il sorteggio del calendario non è ancora stato effettuato.

MONDIALE PER CLUB 2022: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Al momento non c'è ancora alcuna emittente che trasmetterà in diretta tv e streaming il Mondiale per Club sul territorio italiano.