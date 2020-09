Kumbulla alla Roma, è fatta: il difensore è nella Capitale

Marash Kumbulla ha detto "sì" alla Roma dopo la chiusura della trattativa con il Verona. Dopo le visite mediche arriverà l'ufficialità.

Dopo la partenza di Kolarov e qualche difficoltà di troppo per arrivare a Smalling, la si cautela e piazza un importante colpo in difesa. Dal è in arrivo Marash Kumbulla, centrale rivelazione della scorsa stagione di .

Come vi abbiamo raccontato ieri, la trattativa tra le due società era ormai chiusa, ma si aspettava solo il fatidico "sì" di Kumbulla, per dare il via a tutto l'ider dell'acquisto. Adesso la conferma del giocatore è arrivata e la trattativa può ritenersi conclusa.

Nel pomeriggio di oggi il difensore albanese è arrivato nella Capitale per firmare un contratto fino al 2025 (a 1,5 milioni di euro più bonus a stagione). Tra la Roma ed il Verona invece era già stato tutto accordato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro (scatta al primo punto fatto da febbraio prossimo), più due Primavera valutati un milione l'uno. L'iniziale valutazione è stata abbassata scontando il prezzo del cartellino di Cetin, già trasferitosi al Verona.

Accastato sia all' che alla negli ultimi mesi, Kumbulla dopo l'ottima stagione al Verona ripartirà dalla Capitale, in maglia giallorossa, per confermare quanto di buono fatto vedere con Ivan Juric in panchina.