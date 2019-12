Kulusevski pallino dell'Inter: Dimarco e Barrow per convincere il Parma

L'Inter non ha intenzione di mollare l'inseguimento a Dejan Kulusevski: operazione a tre con Atalanta e Parma, nell'affare Barrow e Dimarco.

Come vi raccontiamo ormai da settimane, Dejan Kulusevski ha stregato l', in tutte le sue persone più importanti, e non è difficile capire perché. Un campionato da assoluto protagonista in a soli 19 anni: 4 goal e 6 assist in questo primo scorcio.

Da Conte a Marotta, passando per Ausilio, tutti hanno avallato la candidatura di Kulusevski per l'Inter. Ma la trattativa è molto complicata: il cartellino è di proprietà dell', che il che ha però lo svedese in prestito secco fino a giugno, e non vorrebbe privarsene prima.

Ma l'Inter e Atalanta stanno parlando ormai da tempo e sembra che un accordo tra le due squadre si possa trovare. A questo punto, oltre che i soldi alla Dea, andrà sostenuto una sorta di "indennizzo" al Parma, come riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Indennizzo che si materializza sotto forma di due giocatori, uno dell'Inter e uno del Parma: rispettivamente stiamo parlando di Federico Dimarco (già ai crociati la scorsa stagione) e Musa Barrow (che sta cercando più spazio).

È evidente che, se Atalanta e Inter dovessero chiudere l’affare - la valutazione resta quella di 40 milioni di euro.

In alternativa, abbastanza simile come ruolo anche se con caratteristiche differenti, l'Inter resta vigile anche sul profilo di Rodrigo De Paul, centrocampista dell' .