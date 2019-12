Inter su Marcos Alonso e Kulusevski: da convincere Chelsea e Parma

Marcos Alonso e Kulusevski sono i due obiettivi dell'Inter per gennaio: il Chelsea chiede 35M, il Parma non vuol perdere il giocatore a metà stagione.

L’uscita anticipata dalla non cambia le necessità dell’ e le volontà di Antonio Conte sul mercato di gennaio. Il club lavora per regalare al tecnico i tanto agognati rinforzi per continuare lo straordinario ruolino di marcia in . E, perché no, dire la sua anche in .

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ gli obiettivi fissati sono due in particolare: un esterno di fascia sinistra e un interno di centrocampo magari con caratteristiche offensive, da alternare a Barella e Sensi. Perde quota invece l’ipotesi attaccante, visto anche il rientro di Sanchez e la crescita di Esposito.

Il nome più forte per la corsia mancina, dove Asamoah sta affrontando diversi problemi fisici, è Marcos Alonso. L’esterno spagnolo ha già giocato in con la e al è già diventato campione d’ con Antonio Conte.

La richiesta dei ‘Blues’ è però alta: 35 milioni di euro, per un giocatore che comunque è finito ai margini del progetto di Lampard, con 7 tribune consecutive dopo essere arrivato a 13 presenze a inizio novembre. L’Inter vorrebbe provare un prestito a cifre ben inferiori.

L’altro obiettivo, a centrocampo, è Dejan Kulusevski, il talento svedese che sta facendo impazzire la Serie A. Con l’ i discorsi sarebbero già avviati, partendo da una richiesta base di 40 milioni di euro. Per avere il classe 2000 già a gennaio c’è però da convincere il , che ha un accordo per il prestito fino a giugno. Non un dettaglio da poco.