Kovacic lascia il Chelsea e va al Manchester City: accordo raggiunto

Mateo Kovacic è un nuovo giocatore del Manchester City: operazione da 30 milioni di sterline, nei prossimi giorni le visite mediche.

Una finestra di mercato interamente trascorsa a comprare, ovvero quella invernale, e un'altra a cedere. Il Chelsea continua a sfoltire e, dopo i vari Koulibaly, Mendy, Ziyech e Kanté (quest'ultimo in realtà perso a parametro zero), saluta anche Mateo Kovacic: è fatta per il suo passaggio al Manchester City.

Lo riporta Fabrizio Romano, secondo cui le trattative tra i due club inglesi, cominciate ormai qualche settimana fa, sono finalmente arrivate a un punto di svolta positivo. Fumata bianca arrivata sulla base di 30 milioni di sterline complessivi (quasi 35 milioni di euro): 25 milioni di fissi, più altri 5 di bonus. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche col City da parte dell'ex centrocampista di Inter e Real Madrid.

L'addio di Kovacic al Chelsea era praticamente scontato. Proprio il croato, reduce dagli impegni in Nations League con la maglia della propria nazionale, era uno degli uomini individuati in chiave mercato in uscita. Anche e soprattutto a causa della scadenza del suo contratto: 30 giugno 2024, ovvero tra poco più di un anno.

Il rischio di vederlo partire a parametro zero come accaduto in queste stesse ore con N'Golo Kanté, accasatosi in Arabia Saudita all'Al Ittihad, era insomma piuttosto concreto. Il Chelsea è riuscito a sventarlo "grazie" all'intervento del Manchester City, bisognoso di un centrocampista da inserire nella rosa di Pep Guardiola.

Kovacic indossava la maglia del Chelsea dal 2018, anno in cui i Blues lo hanno prelevato dal Real Madrid. A Londra ha vinto un'Europa League sotto la guida di Maurizio Sarri e una Champions League, nel 2021 a Oporto. L'avversario? Proprio il Manchester City.