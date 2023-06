Ufficiale, Kanté è dell'Al Ittihad: prenderà 25 milioni l'anno per 4 anni

L'Arabia Saudita continua a far spesa in Europa e si aggiudica anche N'Golo Kanté, in scadenza col Chelsea: contratto quadriennale.

"#WelcomeBox2Box". Così, nella notte italiana, l'Al Ittihad ha confermato ufficialmente sui propri profili social l'arrivo di N'Golo Kanté, nuovo fiammante acquisto da parte di una Saudi Pro League ormai decisa a saccheggiare l'Europa calcistica. Quattro anni di contratto, 100 milioni complessivi ovvero 25 a stagione: così l'Al Ittihad, dopo aver già strappato Karim Benzema al Real Madrid, ha convinto Kanté a lasciare la Premier League e la Champions League per andare a giocare in un contesto completamente diverso. Kanté lascia così il Chelsea dopo 7 anni: i Blues lo avevano prelevato dal Leicester nell'estate del 2016, all'indomani del leggendario titolo di Premier League conquistato dalle Foxes sotto la guida di Claudio Ranieri, squadra della quale il nazionale francese era anima e polmone. Il contratto di Kanté sarebbe comunque andato in scadenza tra pochi giorni, il 30 giugno. In un primo momento sembrava che la priorità del calciatore fosse quella di rinnovarlo, rimanendo così in Europa. Ma il denaro e gli argomenti dell'Al Ittihad hanno cambiato le carte in tavola. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

