Koulibaly e Zaniolo nei radar della Juventus: incontri con gli agenti

Colloquio tra la Juventus e Ramadani, procuratore di Kalidou Koulibaly: summit anche con l'entourage di Nicolò Zaniolo.

La Juventus piomba su Kalidou Koulibaly. Nessun contatto col Napoli, ma i bianconeri hanno approcciato in via esplorativa con l'agente del difensore.

Madama ha incontrato Fali Ramadani, colui che cura gli interessi del senegalese in scadenza nel 2023 col club di Aurelio De Laurentiis: un colloquio teso a valutare se esistono margini, soprattutto alla luce dell'incertezza che regna attorno al futuro di De Ligt e dal quale potrebbe giungere un tesoretto da reinvestire in entrata.

Che Koulibaly intrighi la Juve non è per nulla un mistero, tanto da portare al contatto avvenuto tra i piemontesi e Ramadani: nulla di concreto, è bene sottolinearlo, ma la pista va tenuta d'occhio.

La #Juve è pronta a offrire 30 milioni al #Napoli per #Koulibaly, mentre al giocatore garantirebbe un contratto da 6 milioni netti annui. Resta da capire la volontà del giocatore. Tradotto: sentirsela o meno di effettuare questo eventuale trasferimento 🔥🇸🇳@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 6, 2022

Come detto, con gli azzurri non ci sono stati ammiccamenti nè discorsi intavolati: la Juventus, al momento, ha intrapreso dialoghi soltanto con l'agente del centrale, che però non ha ancora rinnovato il proprio contratto col Napoli e tra un anno si libererebbe a parametro zero.

Ecco perchè la finestra estiva in corso rende 'caldo' il nome del senegalese, su cui - seppur a piccoli passi - si sta muovendo la Signora. Il potenziale assalto a 'KK', prevederebbe una proposta da 30 milioni per il cartellino del numero 26 ed un ingaggio da 6 milioni a stagione.

Ma non è tutto, perchè in agenda spicca anche un altro incontro: quello con l'entourage di Nicolò Zaniolo. La Juve è scatenata.