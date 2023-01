Kiwior all'Arsenal: accordo con lo Spezia, operazione da 25 milioni più bonus

L'Arsenal affonda il colpo e trova l'intesa con lo Spezia per Jakub Kiwior: tra sabato e domenica le visite mediche e la firma sul contratto.

Sempre la Premier League. E di nuovo l'Arsenal. Nelle stesse ore in cui mettono le mani su Leandro Trossard del Brighton, i Gunners pescano anche in Serie A: a Londra arriva Jakub Kiwior, difensore-jolly dello Spezia, uno dei pezzi più pregiati proposti dal nostro campionato negli ultimi tempi.

Secondo 'Sky Sport', l'accordo tra i due club è totale: nelle casse dello Spezia pioveranno 25 milioni di euro più bonus. A separare Kiwior dall'ufficialità del trasferimento, appena le visite mediche di rito - da effettuarsi sabato o al massimo domenica - e la conseguente firma sul contratto.

Reduce dai Mondiali disputati con la maglia della Polonia, Kiwior era stato accostato anche a Milan e Juventus. Ma alla fine i soldi e il fascino della Premier League, campionato in cui tempo fa si era mosso anche il West Ham, hanno nuovamente fatto la differenza. Così come ha fatto la differenza la concretezza dell'Arsenal, capolista e dominatore del torneo.

Kiwior lascia così lo Spezia dopo un anno e mezzo: i liguri lo avevano prelevato nell'estate del 2021 dallo Zilina, squadra slovacca, facendone un perno grazie alla capacità di giocare sia in difesa che a centrocampo.

Proprio in difesa lo avrebbe schierato Luca Gotti nella gara in programma domenica pomeriggio, al Picco, contro la Roma. Ma evidentemente il tecnico delle Aquile dovrà fare ora di necessità virtù, rimescolando le carte nel proprio undici titolare in attesa, magari, che il mercato porti a La Spezia un nuovo centrale difensivo: il nome buono, sempre secondo 'Sky Sport', è quello di un altro polacco, ovvero il veneziano Przemyslaw Wisniewski.

I nuovi acquisti invernali dello Spezia, intanto, si chiamano Tio Cipot e Raimonds Krollis: il primo è un centrocampista sloveno di 19 anni e arriva dal Mura, il secondo è un attaccante lettone di 22 anni ed è stato prelevato dal Valmiera.