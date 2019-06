Kinsey Wolanski, dopo la gloria la batosta: chiuso il suo profilo Instagram

L'account Instagram di Kinsey Wolanski, autrice dell'invasione di campo di Madrid, è stato sospeso. Aveva appena superato i 2 milioni di followers.

L'ha pensata bene, Kinsey Wolanski, ovvero la modella che ieri sera ha pensato bene di ravvivare - con un'esplosiva invasione di campo. Peccato che il suo exploit, che le ha consentito di moltiplicare in brevissimo tempo il numero dei suoi followers, sia durato poco.

Come si può notare dall'immagine sottostante, Instagram ha infatti sospeso il suo account, preso d'assalto nelle ultime ore da tutti coloro che l'hanno scoperta solo dopo il fuoriprogramma del Wanda Metropolitano.

"Spiacenti, questa pagina non è disponibile", segnala Instagram una volta aperto il profilo della Wolanski, precisando che "è possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa".

In sostanza, oggi l'account della seguitissima Kinsey Wolanski, in arte Kinsey Sue, non esiste più. In attesa magari che possa essere ripristinato in un secondo momento, anche lei ha scoperto l'altra faccia della medaglia della fama.